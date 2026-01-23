Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:49, 23 января 2026Экономика

Россияне стали экономить на одном молочном продукте

Ntech: Продажи сливочного масла в России упали на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

С января по сентябрь 2025 года продажи розничные продажи сливочного масла в России опустились на 12 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом позапрошлого года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию Ntech.

Соответствующий показатель опустился до 210 тысяч 400 тонн. Причинами такой динамики называют коррекцию потребительского поведения. В частности, генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов констатировал, что россияне начале чаще экономить. Они или вообще отказываются от приобретения этого молочного продукта, или сокращают объемы покупок. Аналогичную точку зрения высказал независимый консультант поставщиков торговых сетей и основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. По его словам, похожая ситуация сложилась и на рынке шоколада: качественный продукт серьезно подорожал, а более доступные варианты не устраивают потребителей по качеству.

Ранее сообщалось, что сливочное масло оказалось наиболее подешевевшим в первые недели 2026 года продуктом питания, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года. Эксперты оценили его удешевление в 36 рублей, или почти в три процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Зеленскому с новым мрачным посланием

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Названа опасность стремления США к величию

    Драгоценный металл подорожал до исторического максимума

    Европа попыталась убедить Трампа направить войска на Украину

    Порномодели рассказали о самых странных просьбах поклонников

    Россиян предупредили о мошенниках под видом соседей по подъезду

    Россиянину выдвинули требование для возвращения пропавшего сына

    Трихолог предупредила о последствиях отказа от ношения шапки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok