Экономика
15:54, 18 января 2026Экономика

Объявлен самый подешевевший в России продукт

В России в 2026 году более всего подешевело сливочное масло
Виктория Кондратьева
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Sorin Gheorghita / Unsplash

В России за первые недели января 2026 года более всего подешевело сливочное масло в сравнении с аналогичным периодом в 2025-м. Об этом рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, передает РИА Новости.

«Наиболее заметно среди продовольственных товаров в абсолютном выражении подешевело масло сливочное в расчете на 1 килограмм — удешевление составило почти 36 рублей, или почти 3 процента», — отметила она.

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение в связи с озвученным ранее прогнозом резкого роста цен на ряд продуктов питания в России. В ведомстве подчеркнули, что подобные публичные заявления являются недопустимыми.

