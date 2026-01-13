ФАС отреагировала на прогноз резкого роста цен в России

ФАС выдала предостережение в связи с прогнозом резкого роста цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с озвученным ранее прогнозом резкого роста цен на ряд продуктов питания в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во вторник, 13 января, с подобным заявлением выступил управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко. Он спрогнозировал стремительное удорожание важнейших продуктов питания, включая мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, макароны, крупы, растительные масла и консервы.

В ФАС отметили, что подобные публичные заявления являются недопустимыми. Такого рода высказывания, пояснили в ведомстве, могут стать сигналом для участников рынка к повышению цен на ключевые продукты питания, даже если для этого нет объективных причин. Предостережение направлено во избежание нарушения антимонопольного законодательства, резюмировали сотрудники профильной службы.

В качестве одной из главных причин возможного удорожания ряда продуктов питания Панченко назвал повышение НДС с 20 до 22 процентов. На ситуацию, пояснил аналитик, также может повлиять усиление налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Все это в конечном счете может привести к увеличению стоимости энергии, сырья и логистики, что рискует стать предпосылкой для резкого роста цен для конечных потребителей, констатировал эксперт.