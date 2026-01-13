Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:10, 13 января 2026Экономика

ФАС отреагировала на прогноз резкого роста цен в России

ФАС выдала предостережение в связи с прогнозом резкого роста цен на продукты
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с озвученным ранее прогнозом резкого роста цен на ряд продуктов питания в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во вторник, 13 января, с подобным заявлением выступил управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко. Он спрогнозировал стремительное удорожание важнейших продуктов питания, включая мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, макароны, крупы, растительные масла и консервы.

В ФАС отметили, что подобные публичные заявления являются недопустимыми. Такого рода высказывания, пояснили в ведомстве, могут стать сигналом для участников рынка к повышению цен на ключевые продукты питания, даже если для этого нет объективных причин. Предостережение направлено во избежание нарушения антимонопольного законодательства, резюмировали сотрудники профильной службы.

В качестве одной из главных причин возможного удорожания ряда продуктов питания Панченко назвал повышение НДС с 20 до 22 процентов. На ситуацию, пояснил аналитик, также может повлиять усиление налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Все это в конечном счете может привести к увеличению стоимости энергии, сырья и логистики, что рискует стать предпосылкой для резкого роста цен для конечных потребителей, констатировал эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok