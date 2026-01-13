Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 13 января 2026Экономика

Россиян призвали готовиться к резкому подорожанию продуктов

Аналитик Панченко: Овощи и фрукты подорожают на 15-20 процентов в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dan DeAlmeida / Unsplash

В начале 2026 года в России резко подорожает ряд важных продуктов питания, а также алкоголь и табак. Такой прогноз дал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко, его слова приводит Life.

Резкое подорожание фруктов и овощей аналитик назвал обычным для января явлением. В начале этого года их стоимость вырастет на 15-20 процентов. Что касается алкоголя и табака, то их стоимость заметно вырастет из-за очередного повышения акцизов. Цены на эту продукцию увеличатся в среднем на 17-30 процентов.

Заметному подорожанию также будут подвержены и другие ключевые продукты. Так, стоимость чая и кофе, по оценке Панченко, в январе увеличится на 15-20 процентов, круп, макарон, растительных масел и консервов — на 5-15 процентов, а мясо и молочка прибавят в стоимости 10-20 процентов.

На динамику во многом окажут влияние повышение НДС с 20 до 22 процентов и увеличение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Это приведет к удорожанию логистики, сырья и энергоносителей, что в конечном счете выльется в заметное повышение розничных цен на продукты для конечных потребителей, констатировал Панченко.

Из-за продолжающегося роста цен многие россияне перешли к сберегательной модели финансового поведения и стали тщательнее подходить к выбору продуктов питания, делая ставку на более дешевую продукцию. Ожидать скорого изменения тенденции не приходится, сходятся во мнении эксперты. В 2026 году, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, темпы роста зарплат россиян замедлятся. Все это будет способствовать расцвету «магазинов для бедных».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Роспотребнадзор направил специалистов в Новокузнецк после массовой гибели младенцев

    Вучич высказался о планах Трампа на Гренландию фразой «ящик Пандоры открыт»

    Огромная глыба льда с крыши рухнула на россиянку

    Перечислены диагнозы всех умерших в больнице Новокузнецка младенцев

    Россиянам объяснили рост числа магнитных бурь

    Экономику России сочли бесперспективной

    Рада уволила главу СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok