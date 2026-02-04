Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 4 февраля 2026Мир

Европейская страна первой начала расследовать связи своих граждан с Эпштейном

Туск: Польша создала комиссию по расследованию связей граждан с Эпштейном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша стала первой европейской страной, создавшей правительственную комиссию по расследованию связей своих граждан со скандальным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Решение о создании комиссии принял премьер-министр Польши Дональд Туск. По словам политика, скандал является «беспрецедентным». Он также назвал Эпштейна «организатором сатанинской сети».

«[Скандал] привлекает внимание общественности и министров в Польше из-за польских следов во всем этом деле», — отметил премьер.

Ранее Туск заявил, что для связанных с преступлениями Эпштейна людей есть «особое место в аду».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Залужный встретился с главой МИД Великобритании на фоне крупного удара ВС РФ по энергетике

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому региону с помощью ракет большой дальности

    Запчасти для Lada начнут делать на калининградском «Автоторе»

    Девушка вышла замуж за мужчину старше нее на 20 лет спустя месяц знакомства

    Запасы газа в Европе сократились

    Военкоры назвали цели комбинированных ночных ударов по энергетике Украины

    Apple захватила рынок смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok