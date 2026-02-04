Европейская страна первой начала расследовать связи своих граждан с Эпштейном

Туск: Польша создала комиссию по расследованию связей граждан с Эпштейном

Польша стала первой европейской страной, создавшей правительственную комиссию по расследованию связей своих граждан со скандальным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Решение о создании комиссии принял премьер-министр Польши Дональд Туск. По словам политика, скандал является «беспрецедентным». Он также назвал Эпштейна «организатором сатанинской сети».

«[Скандал] привлекает внимание общественности и министров в Польше из-за польских следов во всем этом деле», — отметил премьер.

Ранее Туск заявил, что для связанных с преступлениями Эпштейна людей есть «особое место в аду».