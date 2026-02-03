Премьер Польши пообещал особое место в аду для сообщников Эпштейна

Туск заявил, что для связанных с Эпштейном людей есть особое место в аду

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для связанных с преступлениями скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна людей есть «особое место в аду». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«В аду есть особое место для тех, кто принимал участие, для тех, кто молчал, и для тех, кто пытался это скрыть», — написал он.

В прикрепленном к публикации ролике Туск подчеркнул, что польские спецслужбы и правительство сделают все возможное для привлечения к ответственности лиц, имеющих отношение к скандалу Эпштейна. Премьер-министр не исключил также возможности обратиться к США с просьбой обнародовать нераскрытые документы, которые могут касаться потенциальных польских жертв.

Ранее президент США Дональд Трамп открестился от скандального финансиста, заявив, что никогда не посещал его остров. Американский лидер отдельно подчеркнул, что никогда не дружил с Эпштейном, и обвинил его в заговоре с целью нанести ущерб его президентству.