11:34, 4 февраля 2026Путешествия

Количество авиапроисшествий в России снизилось

Росавиация: Количество авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до семи
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Количество авиационных происшествий в России в 2025 году снизилось до семи, для сравнения в 2024-м эта цифра была равна 17. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время выступления на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026, его слова приводит РИА Новости.

По словам спикера, это один из лучших показателей за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что к 2030 году российские авиакомпании должны нарастить долю самолетов отечественного производства в своих парках до 50 процентов. По состоянию на начало 2026 года показатель равен 19 процентам.

