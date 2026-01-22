В России собрались произвести около 500 гражданских самолетов за четыре года

РИА Новости: Кабмин требует довести долю российских самолетов в парках до 50 %

В ближайшие четыре года, то есть к 2030 году, российские авиакомпании должны нарастить долю самолетов отечественного производства в своих парках до 50 процентов. О таких планах со ссылкой на документы правительства сообщает РИА Новости.

По состоянию на начало года показатель равен 19 процентам, к 2028 году он должен вырасти до 30 процентов. За счет каких моделей ожидается такой рост, не уточняется.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что к 2030 году перевозчики лишатся 109 иностранных и 230 российских самолетов. Большей частью это касается лайнеров SSJ 100, на которых установлены двигатели SaM146, созданные совместно с французами специально для этого самолета. После начала боевых действий на Украине партнеры оборвали сотрудничество, что не дает обслуживать силовые установки.

С учетом того, что объем совокупного парка российских авиакомпаний составляет порядка 1,1 тысячи лайнеров, речь идет о потере почти всех нынешних отечественных самолетов. Таким образом, требования правительства означают необходимость выпуска не менее 500 самолетов или по 100 самолетов каждый год, начиная с текущего.

Два года назад, в январе 2024-го, председатель правительства России Михаил Мишустин указывал, что в период до 2030 года в стране должно быть построено более 600 полностью российских лайнеров, то есть речь шла о сравнимых темпах — по 100 самолетов в год.

По итогам прошлого года в России удалось собрать один самолет Ту-214 (модернизация советского лайнера Ту-204). Новейшие самолеты SJ 100, МС-21 и Ил-114-300 находятся на стадии испытаний и не сертифицированы, завершение работ перенесено на 2026 год.