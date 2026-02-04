Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

Песков: Предметных наработок разговора Путина и Макрона пока нет

Россия и Франция ведут определенные контакты на рабочем уровне, однако предметных наработок разговора глав государств Владимира Путина и Эммануэля Макрона на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы пока точно не можем сказать, в предметном плане сейчас ни одного такого контакта на высшем уровне нет. Действительно, на рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Он добавил, что идет подготовка к будущим дискуссиям об окончании конфликта по линии «коалиции желающих» в рамках выработки гарантий безопасности для Украины.