Лавров о связях политиков с Эпштейном: Отсутствие способности испытывать стыд

Западные лидеры проводят политику, которая отвергает стыд и основывается на обмане. Об этом в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя публикации о связях ряда политиков с осужденным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

«Они все проводят линию, которая заключается в обмане, которая предполагает отсутствие способности испытывать стыд, краснеть за то, что ты лгал своему партнеру, это факт. Таких людей немало, и сейчас они в полной мере проявляются на европейском небосклоне», — сказал Лавров.

При этом министр отметил, что не склонен верить в теории о том, что миром правит «глубинное государство». Дипломат указал, что у победивших на выборах президентов и премьер-министров есть достаточные возможности проводить свою линию.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на абсурдность заявлений о связях осужденного в США финансиста-педофила Джеффри Эпштейна с Россией. Политик иронично прокомментировал попытки связать скандал с Россией, написав: «Ах, вот оно, конечно: это русские! Этого следовало ожидать». По его мнению, это часть тенденции, когда в последние годы Москве приписывают ответственность за самые разные события — от Brexit и избрания президента США Дональда Трампа до движения «желтых жилетов», диверсии на «Северных потоках» и даже проблем с клопами.