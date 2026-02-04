Политик Филиппо указал на абсурдность заявлений о связях Эпштейна с РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на абсурдность заявлений о связях осужденного в США финансиста-педофила Джефри Эпштейна с Россией. Об этом политик написал в Х.

Филиппо иронично прокомментировал попытки связать скандал с Россией, написав: «Ах, вот оно, конечно: это русские! Этого следовало ожидать». По его мнению, это часть тенденции, когда в последние годы Москве приписывают ответственность за самые разные события: от «Брексита» и избрания президента США Дональда Трампа до движения «желтых жилетов», диверсии на «Северных потоках» и даже проблем с клопами.

Впервые о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению газеты, Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

Кроме того, издание отмечает, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако, пишут журналисты, в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью финансиста.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что к скандалу с файлами Эпштейна могут быть причастны российские спецслужбы. Политик призывал расследовать этот аспект ради безопасности польского государства.