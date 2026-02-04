Реклама

07:15, 4 февраля 2026

Лишенный титулов брат короля Великобритании съехал из фамильного замка

Би-би-си: Брат короля Британии Маунтбеттен-Виндзор съехал из Виндзорского замка
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, которого лишили титулов принца и герцога Йоркского из-за упоминания в материалах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, съехал из резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка. Об этом заявляет «Би-би-си».

По данным вещательной корпорации, 65-летний потомок Елизаветы II стал резидентом графства Норфолк. Его новым домом станет королевское поместье Сандрингем.

Одновременно с этим поступили сообщения, что внимание полицейских долины Темзы привлекли публикации об особе женского пола, привезенной «по адресу в Виндзоре в 2010 году с сексуальными целями».

Ранее стало известно, что младшая дочь бывшего принца Эндрю принцесса Евгения разорвала с ним все связи на фоне скандала.

