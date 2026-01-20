Реклама

Дочь бывшего принца Эндрю разорвала с ним все связи

Младшая дочь бывшего принца Эндрю Евгения прекратила общение с отцом
Антонина Черташ

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Принцесса Евгения, младшая дочь лишенного всех титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, полностью прекратила общение со своим отцом. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источников, близких к королевской семье, принцесса отказалась навещать бывшего принца Эндрю во время рождественских праздников и не поддерживает с ним никаких контактов. Решение прекратить общение с отцом было, вероятно, принято на фоне продолжающегося скандала вокруг связей ее отца с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. По словам инсайдеров, решение дочери разбило Эндрю сердце.

«Контактов нет вообще, никаких. Это уровень Бруклина Бекхэма — она полностью отрезала его от себя», — приводит издание слова источника. При этом старшая дочь Эндрю Беатрис пытается сохранять баланс между общением с родителями и остальными членами королевской семьи.

Ранее сообщалось, что у ворот особняка Роял-Лодж в Виндзоре, откуда вскоре должен съехать бывший принц Эндрю, была замечена грузовая машина. Это означает, что экс-герцог Йоркский готовится покинуть 30-комнатный особняк, где прожил более двух десятилетий.

