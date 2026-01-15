К дому бывшего принца Эндрю приехал грузовик для его выселения

Бывший принц Эндрю начал вывозить вещи из особняка Роял-Лодж, где прожил 20 лет

У ворот особняка Роял-Лодж в Виндзоре, откуда вскоре должен съехать бывший принц Эндрю, была замечена грузовая машина. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс-герцог Йоркский, лишенный всех титулов, готовится покинуть 30-комнатный особняк, где прожил более двух десятилетий. Он планирует переехать на ферму Марш в графстве Норфолк. К особняку Роял-Лодж на территории Виндзорского замка уже приехали рабочие с грузовиком, чтобы начать вывозить вещи Эндрю. Его переезд должен завершиться до его 66-летия в феврале.

Освободив особняк, 65-летний брат короля Карла III временно остановится в доме на территории поместья Сандрингем в Норфолке, а к Пасхе переберется на отремонтированную ферму. Там уже устанавливают спутниковое телевидение и новый забор. Этот шаг окончательно закрепит выселение Эндрю из Виндзора, где он жил с бывшей женой Сарой Фергюсон по бесплатному договору аренды.

Эндрю был вынужден покинуть свою резиденцию на фоне скандала вокруг его связей с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии, которые он отрицает. Король Карл III лишил брата княжеского титула и герцогства осенью 2025 года.