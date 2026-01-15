Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:21, 15 января 2026Из жизни

К дому бывшего принца Эндрю приехал грузовик для его выселения

Бывший принц Эндрю начал вывозить вещи из особняка Роял-Лодж, где прожил 20 лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У ворот особняка Роял-Лодж в Виндзоре, откуда вскоре должен съехать бывший принц Эндрю, была замечена грузовая машина. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс-герцог Йоркский, лишенный всех титулов, готовится покинуть 30-комнатный особняк, где прожил более двух десятилетий. Он планирует переехать на ферму Марш в графстве Норфолк. К особняку Роял-Лодж на территории Виндзорского замка уже приехали рабочие с грузовиком, чтобы начать вывозить вещи Эндрю. Его переезд должен завершиться до его 66-летия в феврале.

Освободив особняк, 65-летний брат короля Карла III временно остановится в доме на территории поместья Сандрингем в Норфолке, а к Пасхе переберется на отремонтированную ферму. Там уже устанавливают спутниковое телевидение и новый забор. Этот шаг окончательно закрепит выселение Эндрю из Виндзора, где он жил с бывшей женой Сарой Фергюсон по бесплатному договору аренды.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Эндрю был вынужден покинуть свою резиденцию на фоне скандала вокруг его связей с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии, которые он отрицает. Король Карл III лишил брата княжеского титула и герцогства осенью 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

    Подросток сбежал из детского дома в российском регионе и пропал

    Налоги на три продукта призвали повысить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok