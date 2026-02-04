Реклама

12:30, 4 февраля 2026

Маск стал первым человеком в мире с богатством более 800 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска превысило 800 миллиардов долларов впервые в истории
Вячеслав Агапов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Состояние американского бизнесмена Илона Маска превысило 800 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Основатель Tesla стал первым человеком в истории с таким богатством. Добиться этого удалось за счет покупки SpaceX компании xAI, которой принадлежит чат-бот Grok.

После слияния была образована самая дорогая частная компания в мире. В результате Маск владеет 43 процентами акций компании стоимостью 542 миллиарда долларов.

Помимо SpaceX, Маску принадлежит 12 процентов акций Tesla стоимостью 178 миллиардов долларов и опционы на акции Tesla на сумму еще 124 миллиарда.

В прошлом году SpaceX, выход которой на IPO планировался на начало лета, получила прибыль в восемь миллиардов долларов при выручке 15-16 миллиардов. Ожидалось привлечение до 50 миллиардов долларов при оценке компании примерно в полтора триллиона.

