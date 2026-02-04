Реклама

Россия
11:19, 4 февраля 2026Россия

Матвиенко встревожили действия российских подростков

Матвиенко сочла тревожной ситуацию в вовлечением подростков в теракты
Майя Назарова

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла тревожной ситуацию в вовлечением российских подростков в теракты. Свое мнение о действиях несовершеннолетних она высказала на пленарном заседании, передает ТАСС.

Председатель Совфеда убеждена, что детей чаще всего толкают на преступления либо западные, либо украинские кураторы.

Матвиенко призвала проводить разъяснительную работу с молодыми людьми в школах и вузах, чтобы предотвращать преступления.

Кроме того, по словам спикера Совфеда, нужно взаимодействовать в том числе со средствами массовой информации и другими структурами.

Ранее сообщалось, что в Башкирии двум подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога на железной дороге.

У 15-летних юношей уже были проведены обыски в квартирах. По предварительным данным, старшеклассники действовали по указанию вербовщика, обещавшего им 15 тысяч рублей.

