09:35, 4 февраля 2026Силовые структуры

К российским подросткам пришли с обысками после теракта на станции

СК: В Башкирии 2 подросткам предъявлено обвинение в теракте после поджога на ж/д
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Республике Башкортостан двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

15-летние подростки являются местными жителями. У них проведены обыски. Их самих следователи уже увезли на допрос.

По данным следствия, вечером 27 января рядом с железнодорожной станцией «Янаул» Горьковской железной дороги они подожгли оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. Подростки действовали по указанию вербовщика, обещавшего им 15 тысяч рублей, однако денег юные поджигатели не получили.

С санкции суда обвиняемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 15-летнего жителя Архангельской области. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии.

