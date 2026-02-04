Реклама

12:28, 4 февраля 2026

Мошенники стали предлагать россиянам списать долги

МВД предупредило, что мошенники обманывают россиян, предлагая списать долги
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им списать долги. Об уловке злоумышленников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что аферисты рассылают россиянам письма, в которых рассказывают о государственной программе по списанию долгов через МФЦ, которой на самом деле не существует. Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке и пройти тест, чтобы оценить шансы на то, чтобы освободиться от долгов.

В ведомстве предупредили, что ссылка, которую мошенники оставляют в таких письмах, ведет на фишинговый ресурс. Если человек введет там код из СМС, он окажется в руках мошенников.

В МВД напомнили, что в России не существует государственных программ, с помощью которых можно освободиться от долгов. Единственным механизмом, по которому человеку могут списать задолженности, остаются процедуры банкротства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать купить запись обмана певицы Ларисы Долиной. За файл они просят 7,5 тысячи до 11 тысяч долларов (от 574 тысяч до 843 тысяч рублей).

