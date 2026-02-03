Мошенники начали предлагать купить аудиозапись обмана Долиной

Mash: Мошенники начали предлагать купить аудиозапись обмана певицы Долиной

Мошенники начали предлагать купить аудиозапись обмана певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием аферистов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, мошенники просят за запись разговора с артисткой от 7,5 тысячи до 11 тысяч долларов (от 574 тысяч до 843 тысяч рублей) в криптовалюте. В качестве доказательства они присылают отрывки беседы с Долиной. В одном из них певицу убеждают скачать на телефон приложение, которое якобы защищает устройство от прослушки.

Ранее стало известно, что Долина в три раза увеличила количество выступлений в первой половине 2026 года. Перед этим певица намекнула на новый этап в жизни после истории с квартирой.

Долина продала квартиру Полине Лурье в 2024 году. После этого певица заявила, что отдала полученные деньги мошенникам, и суд постановил оставить ей недвижимость. Лурье при этом осталась без квартиры и без денег. Из-за этого россияне обрушились на артистку с критикой в соцсетях, в шутку прозвав ее «Ларой — расхитительницей квартир» и «Гринчем — похитителем новоселья». В декабре 2025 года Верховный суд обязал певицу вернуть недвижимость покупательнице. Позднее стало известно, что Лурье получила ключи от квартиры.