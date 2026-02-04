Музыкант «Песняров» умер от сердечного приступа

Наталья Штурм заявила о смерти музыканта Георгия Портного от сердечного приступа

Клавишник и бэк-вокалист легендарного ансамбля «Песняры» Георгий Портной умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила певица Наталья Штурм в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка сообщила, что музыканту внезапно стало плохо на улице. Причиной смерти Портного стал сердечный приступ, медики не смогли спасти его. Штурм рассказала, что исполнитель являлся ее концертным директором, и выразила соболезнования родным и близким.

Известно, что прощание с Портным назначено на 5 февраля и начнется в 11:00. Родные и близкие артиста соберутся в Савеловском центральном ритуальном офисе. Отпевание пройдет в храме на Миусском кладбище Москвы.