Культура
14:14, 4 февраля 2026Культура

Музыкант «Песняров» умер от сердечного приступа

Наталья Штурм заявила о смерти музыканта Георгия Портного от сердечного приступа
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Клавишник и бэк-вокалист легендарного ансамбля «Песняры» Георгий Портной умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила певица Наталья Штурм в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка сообщила, что музыканту внезапно стало плохо на улице. Причиной смерти Портного стал сердечный приступ, медики не смогли спасти его. Штурм рассказала, что исполнитель являлся ее концертным директором, и выразила соболезнования родным и близким.

Известно, что прощание с Портным назначено на 5 февраля и начнется в 11:00. Родные и близкие артиста соберутся в Савеловском центральном ритуальном офисе. Отпевание пройдет в храме на Миусском кладбище Москвы.

