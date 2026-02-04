Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:48, 4 февраля 2026Бывший СССР

На Украине руководителя школы танцев обвинили в развращении детей

В Кременчуге руководителя известной школы танцев обвинили в развращении детей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В отношении 84-летнего Александра Кулиша, основателя и многолетнего руководителя известной школы танцев «Сузирья», возбуждено уголовное дело по статье 165 УК Украины («Развращение несовершеннолетних»). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Кременчугскую окружную прокуратуру.

Поводом для расследования стали публикации на специально созданном сайте, где выпускники школы рассказывают о систематических случаях психологического, физического и сексуального насилия со стороны Кулиша, которые, по их словам, происходили на протяжении нескольких десятилетий — еще с советских времен.

Одна из женщин, которой на момент инцидента было восемь лет, описала, как тренер под предлогом разучивания танцевальных движений прикасался к ней. В других историях говорится о побоях и унижениях.

Пострадавшие также утверждают, что жена Кулиша, Людмила, которая совместно с ним преподавала в школе, знала о происходящем, но молчала.

Прокуратура призывает всех свидетелей и пострадавших обратиться в правоохранительные органы для дачи показаний.

Сам Александр Кулиш подал заявление о клевете. Его жена назвала обвинения «заказными» и заявила, что ее муж занимался только со взрослыми.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан иностранец за разврат с двумя семиклассницами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Учительница устроила трехчасовой секс-марафон со школьником

    В США заугрожали «практической проверкой» С-500 на F-35

    Стало известно о покушениях на сына Каддафи

    Украине предрекли неминуемую катастрофу из-за ударов России

    Трамп заявил о значительном шаге России по Украине

    На Украине руководителя школы танцев обвинили в развращении детей

    Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok