На Украине руководителя школы танцев обвинили в развращении детей

В Кременчуге руководителя известной школы танцев обвинили в развращении детей

В отношении 84-летнего Александра Кулиша, основателя и многолетнего руководителя известной школы танцев «Сузирья», возбуждено уголовное дело по статье 165 УК Украины («Развращение несовершеннолетних»). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Кременчугскую окружную прокуратуру.

Поводом для расследования стали публикации на специально созданном сайте, где выпускники школы рассказывают о систематических случаях психологического, физического и сексуального насилия со стороны Кулиша, которые, по их словам, происходили на протяжении нескольких десятилетий — еще с советских времен.

Одна из женщин, которой на момент инцидента было восемь лет, описала, как тренер под предлогом разучивания танцевальных движений прикасался к ней. В других историях говорится о побоях и унижениях.

Пострадавшие также утверждают, что жена Кулиша, Людмила, которая совместно с ним преподавала в школе, знала о происходящем, но молчала.

Прокуратура призывает всех свидетелей и пострадавших обратиться в правоохранительные органы для дачи показаний.

Сам Александр Кулиш подал заявление о клевете. Его жена назвала обвинения «заказными» и заявила, что ее муж занимался только со взрослыми.

