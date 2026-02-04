Нападения учеников на российские школы прокомментировали словом «навыращивали»

Член СПЧ Ахмедова о нападениях на школы: Родители навыращивали нетерпимых детей

Российские родители «навыращивали» нетерпимых к замечаниям детей. Так на участившиеся случаи нападения учеников на школы в России прокомментировала в Telegram член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

По словам общественницы, дети воспринимают замечания не как призыв к исправлению, а как вторжение в личное пространство, и реагируют на такое отношение агрессивно. Также, как предположила общественница, нападениями на педагогов и одноклассников школьники пытаются привлечь к себе внимание.

«Сейчас у подростков ум развращен от деструктивного контента, который льется на них отовсюду, и сами они его создают и тоже льют. Во всех этих нападениях на школу отчетливо видно желание о себе заявить — "Вы еще обо мне узнаете! Вы поймете, кто я!"» — заявила она.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.