Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 4 февраля 2026Россия

Нападения учеников на российские школы прокомментировали словом «навыращивали»

Член СПЧ Ахмедова о нападениях на школы: Родители навыращивали нетерпимых детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: k_samurkas / Shutterstock / Fotodom

Российские родители «навыращивали» нетерпимых к замечаниям детей. Так на участившиеся случаи нападения учеников на школы в России прокомментировала в Telegram член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

По словам общественницы, дети воспринимают замечания не как призыв к исправлению, а как вторжение в личное пространство, и реагируют на такое отношение агрессивно. Также, как предположила общественница, нападениями на педагогов и одноклассников школьники пытаются привлечь к себе внимание.

«Сейчас у подростков ум развращен от деструктивного контента, который льется на них отовсюду, и сами они его создают и тоже льют. Во всех этих нападениях на школу отчетливо видно желание о себе заявить — "Вы еще обо мне узнаете! Вы поймете, кто я!"» — заявила она.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

    Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok