Россия
12:24, 4 февраля 2026Россия

Появились подробности о состоянии пострадавших при нападении в российской школе

Пять детей доставили в больницу после нападения в школе в Красноярске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пять детей попали в больницу после нападения в школе в Красноярске. Подробности об их состоянии сообщил Telegram-канал «112».

У одного из школьников зафиксировали 40 процентов ожогов тела, еще у двоих — 15 процентов. У двух других учеников диагностировали черепно-мозговые травмы.

О нападении в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По предварительным данным, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения. После этого ученица пришла в класс, где облила одноклассников бензином. Некоторых ударила молотком.

Накануне еще в двух российских школах произошли нападения. В Уфе ученик пришел на уроки со страйкбольным ружьем и петардами, а в городе Кодинск Красноярского края девочка напала с ножом на учителя.

