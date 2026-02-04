Назван неочевидный симптом проблем с печенью

Дерматолог Марин: Зуд может указывать на первичный билиарный цирроз

Дерматолог Дженни Давалос Марин заявила, что зуд является обычным явлением при атопическом дерматите, чесотке, крапивнице и псориазе. Однако он также может быть неочевидным симптомом других заболеваний, которые не связаны с кожей, передает ее слова издание Cuidate Plus.

Как отметила Марин, зуд может указывать на проблемы с печенью, в том числе на первичный билиарный цирроз. Также он появляется при хронической почечной недостаточности и заболеваниях щитовидной железы, добавила специалистка.

Среди других причин зуда она назвала нейроэндокринные опухоли, лимфому, сахарный диабет и прием некоторых медикаментов, таких как антибиотики, антидепрессанты и антигипертензивные средства.

Отдельно Марин упомянула о том, что желание постоянно чесаться может возникать из-за стресса. «Зуд, вызванный стрессом, может возникать на любом этапе жизни, но особенно часто он встречается у женщин в возрасте от 15 до 40 лет», — пояснила она. Врач подчеркнула, что если это состояние не лечить, то могут возникнуть тревога и депрессия.

Ранее терапевт Надежда Чернышова объяснила, почему среди россиян увеличилось число случаев цирроза. Причины этого заболевания, по ее словам, в основном связаны с образом жизни.