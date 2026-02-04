Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 4 февраля 2026Забота о себе

Назван неочевидный симптом проблем с печенью

Дерматолог Марин: Зуд может указывать на первичный билиарный цирроз
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ternavskaia Olga Alibec / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Дженни Давалос Марин заявила, что зуд является обычным явлением при атопическом дерматите, чесотке, крапивнице и псориазе. Однако он также может быть неочевидным симптомом других заболеваний, которые не связаны с кожей, передает ее слова издание Cuidate Plus.

Как отметила Марин, зуд может указывать на проблемы с печенью, в том числе на первичный билиарный цирроз. Также он появляется при хронической почечной недостаточности и заболеваниях щитовидной железы, добавила специалистка.

Материалы по теме:
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024

Среди других причин зуда она назвала нейроэндокринные опухоли, лимфому, сахарный диабет и прием некоторых медикаментов, таких как антибиотики, антидепрессанты и антигипертензивные средства.

Отдельно Марин упомянула о том, что желание постоянно чесаться может возникать из-за стресса. «Зуд, вызванный стрессом, может возникать на любом этапе жизни, но особенно часто он встречается у женщин в возрасте от 15 до 40 лет», — пояснила она. Врач подчеркнула, что если это состояние не лечить, то могут возникнуть тревога и депрессия.

Ранее терапевт Надежда Чернышова объяснила, почему среди россиян увеличилось число случаев цирроза. Причины этого заболевания, по ее словам, в основном связаны с образом жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

    Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Инфляция в России ускорилась

    Лавров оценил сочетание Зеленского с совестью

    Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за приступа у пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok