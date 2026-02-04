Реклама

Экономика
19:10, 4 февраля 2026Экономика

Названы отказавшиеся участвовать в финансировании Украины европейские страны

ТАСС: Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Киева
Дмитрий Воронин

Фото: Alina Smutko / Reuters

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в еврофинансировании Киева на 90 миллиардов евро в 2026-2027 годах. Государства со ссылкой на заявление Совета Европейского союза (ЕС) перечислил ТАСС.

«Сегодняшнее решение было принято в рамках расширенной процедуры сотрудничества с участием 24 государств-членов», — подчеркнули в Брюсселе. При этом всего в Евросоюз входит 27 стран.

Совет ЕС также уточнил, что 30 миллиардов евро из суммы, о которой идет речь, пойдет на финансирование бюджета Украины, а еще 60 миллиардов — на закупки оружия. Отмечается, что проценты по кредиту будет выплачивать Еврокомиссия из бюджета ЕС.

Эти решения на закрытой встрече 4 февраля утвердили послы стран Евросоюза. Соответствующий механизм стал альтернативой так называемому репарационному кредиту, обеспечением которого по плану, инициированному главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, должны были выступить заблокированные активы России.

