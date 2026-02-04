Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:32, 4 февраля 2026Экономика

Названа выплаченная Венесуэле сумма от продажи ее нефти США

Reuters: США выплатили Венесуэле $500 млн в результате продажи ее нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США выплатили властям Венесуэлы 500 миллионов долларов, полученные в результате продажи партии нефти из республики. Об этом со ссылкой на источники в администрации Вашингтона сообщает Reuters.

По данным агентства, вырученные от продажи сырья деньги будут переводить в фонд в США. Далее их будут с разрешения американской стороны передавать властям Венесуэлы и «распределять в интересах венесуэльского народа по усмотрению правительства США».

Ранее временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что Венесуэла получила первые 300 миллионов долларов от продажи нефти.

Изменения на нефтяном рынке Венесуэлы начались после того, как США в начале января арестовали президента страны Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле. После этого полномочия главы государства перешли к Делси Родригес, которая сотрудничает с Вашингтоном.

Министерство энергетики США сообщило о начале продажи венесуэльской нефти 7 января. Чтобы обеспечить реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке, Вашингтон частично снял санкции против страны.

Первая партия венесуэльской нефти у США досталась компании крупного спонсора президента Дональда Трампа. Покупателем стала трейдинговая компания Vitol, ее старший трейдер Джон Эддисон пожертвовал политическим комитетам, поддерживающим Трампа, около шести миллионов долларов. Оставшееся сырье приобрел крупный трейдер Trafigura. По данным Semafor, средства хранятся на нескольких банковских счетах. Все они находятся под контролем американской администрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин сдержал свое слово». Трамп отреагировал на удары России по энергетике Украины и опроверг обвинения Зеленского

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Стало известно о расколе между Трампом и Вэнсом

    На Украине заявили о кардинальном переосмыслении гарантий безопасности

    В Госдуме потребовали отчет о семье замученного педофилом девятилетнего мальчика

    Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из красноярского аэропорта

    В российском городе допустили отключение тепла до весны

    Названа выплаченная Венесуэле сумма от продажи ее нефти США

    Адвокат защищал брата владельца «сауны смерти» благодарностями и медалями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok