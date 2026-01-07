Реклама

Экономика
19:31, 7 января 2026
Экономика

В США сообщили о начале продажи венесуэльской нефти

Министерство энергетики США сообщило о начале продажи венесуэльской нефти
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Министерство энергетики США сообщило о начале продажи венесуэльской нефти. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Правительство Соединенных Штатов начало реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и наших союзников», — отметили в Минэнерго США.

Выручка от продажи «будет распределена в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США», указано в заявлении. Вашингтон также частично снимет санкции, чтобы обеспечить реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. По его словам, сырье будет продано по рыночной цене, а деньги будут находиться под его личным контролем.

