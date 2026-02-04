Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о намерении открыть в Крыму центры в свою честь. О соответствующих планах он сообщил в Telegram.

«Вот как я вижу "Гончаренко-центры" в 2030 году», — написал парламентарий.

На опубликованном кадре с презентации нардепа отмечены четыре точки «расположения» центров на территории полуострова. На карте вместе с тем можно заметить «Гончаренко-центры» в Донецкой и Луганской народной республиках и в Запорожской и Херсонской областях, также являющихся российскими регионами.

Ранее бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) давал обещание «выпить кофе в Крыму». Позднее отмечалось, что такое заявление он сделал из-за отсутствия контроля от руководства за общением государственных спикеров с обществом.