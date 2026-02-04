Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:57, 4 февраля 2026Бывший СССР

Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

Нардеп Гончаренко сообщил о планах открыть в Крыму четыре центра в свою честь
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о намерении открыть в Крыму центры в свою честь. О соответствующих планах он сообщил в Telegram.

«Вот как я вижу "Гончаренко-центры" в 2030 году», — написал парламентарий.

На опубликованном кадре с презентации нардепа отмечены четыре точки «расположения» центров на территории полуострова. На карте вместе с тем можно заметить «Гончаренко-центры» в Донецкой и Луганской народной республиках и в Запорожской и Херсонской областях, также являющихся российскими регионами.

Ранее бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) давал обещание «выпить кофе в Крыму». Позднее отмечалось, что такое заявление он сделал из-за отсутствия контроля от руководства за общением государственных спикеров с обществом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Еще одна страна захотела арестовать Мадуро

    Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

    Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Инфляция в России ускорилась

    Лавров оценил сочетание Зеленского с совестью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok