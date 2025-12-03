Реклама

Бывший СССР
16:21, 3 декабря 2025Бывший СССР

На Украине объяснили обещание Буданова выпить кофе в Крыму

Буданов пообещал выпить кофе в Крыму из-за отсутствия контроля от руководства
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал выпить кофе в Крыму из-за отсутствия контроля от руководства за общением государственных спикеров с обществом. Об этом сообщает «Украинская правда».

Журналисты отметили, что первыми после начала специальной военной операции с обществом начали взаимодействовать советник главы офиса президента Михаил Подоляк и его уже бывший коллега Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Тогда они заняли эту нишу, в то время как украинский президент Владимир Зеленский отдавал предпочтение коммуникации с международными партнерами Киева.

По словам собеседника издания из офиса президента, наибольшая ценность Арестовича и Подоляка состояла в самостоятельной подготовке к брифингам и эфирам. Их не контролировали, оба советника говорили то, что считали нужным. Источник издания отметил, что это привело к росту их популярности. Впоследствии из-за этого они начали конкурировать и «наперегонки продуцировать» новости, завышая военные возможности Украины.

Отмечается, что впоследствии к числу «позитивных» спикеров присоединился и Буданов, пообещавший «выпить кофе в Ялте», подразумевая вход ВСУ в Крым. При этом собеседник издания утверждает, что все они могли верить в свои слова, неосознанно подрывая авторитет в обществе пустыми обещаниями.

Ранее российский военблогер Борис Рожин обратился к Михаилу Подоляку после взятия российскими войсками поселка Ялта в Донецкой народной республике. В частности, он напомнил ему про обещание выйти в эфир с набережной Ялты в Крыму.

