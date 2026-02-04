Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:10, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Отдыхавшая в Африке российская юмористка не закрыла дверь в номер отеля и поплатилась

Юмористка Аранова рассказала, что в ЮАР в ее постель заползла сороконожка
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Лизы Варвары Арановой во Вконтакте

Российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета-Варвара Аранова рассказала, как во время отдыха в Южно-Африканской Республике (ЮАР) не закрыла дверь в отель и поплатилась за это. Об этом она вспомнила в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Арановой, ее неоднократно предупреждали, что в ЮАР нужно всегда выключать свет в номере и закрывать дверь, чтобы в комнату не проникли насекомые. Юмористка отметила, что всегда следовала этой рекомендации, однако один раз все же оставила двери номера открытыми.

Когда она вернулась в комнату и легла в кровать, то обнаружила, что в нее заползло множество насекомых. «Их просто миллион. Я лежу, стараюсь не концентрироваться, но невозможно не концентрироваться, потому что каждую секунду на меня кто-то садится разного вида», — поделилась она воспоминаниями и уточнила, что заметила в постели сороконожку.

Аранова призналась, что не хотела расправляться с насекомыми, поэтому ловила их с помощью салфеток и стакана и выбрасывала на улицу.

Ранее юмористка рассказала о жизни с биполярным расстройством. Она пожаловалась, что из-за недуга ей бывает сложно строить планы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыт продававший персональные данные россиян канал в мессенджере

    В России участнику СВО отказали в выплате за ранение

    Лось дождался автобуса в Москву

    Матвиенко встревожили действия российских подростков

    На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

    Оценены шансы Серхио Рамоса выиграть дебютный бой в боксе

    Отдыхавшая в Африке российская юмористка не закрыла дверь в номер отеля и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok