Отрицавший холокост россиянин избежал колонии

В Кемеровской области отрицавший холокост мужчина получил три года условно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемеровской области россиянину дали три года условно по делу о реабилитации нацизма. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По данным следствия, в июле 2024 года осужденный в одной из социальных сетей опубликовал комментарий, в котором отрицал массовое уничтожение евреев фашистской Германией (холокост). Комментарий, как отметили следователи, был доступен неограниченному кругу лиц. Мужчина признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. В итоге он избежал реального срока в колонии.

Суд постановил, что условно осужденный не имеет права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину за призывы к террористической деятельности из-за комментария в соцсети.

