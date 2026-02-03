Мужчина получил срок за комментарии про россиян

В Ростовской области осудили мужчину за призывы к террористической деятельности

В Ростовской области осудили мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Он признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, 29-летний Денис Шевченко в одном из мессенджеров неоднократно публиковал комментарии, унижающие достоинство группы лиц по признакам национальности, происхождения, свидетельствующие о негативном отношении к гражданам России и стране. Также он занимался распространением сведений, дискредитирующих Вооруженные силы РФ.

Южный военный суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за размещенные несколько лет назад сообщения.