16:12, 28 января 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за размещенные несколько лет назад сообщения

В Москве задержали мужчину за призывы к террористической деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина разместил несколько публикаций для неограниченного круга лиц в одном из мессенджеров. Исследование показало, что они содержали признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганду терроризма.

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Обвиняемый полностью признал вину. В ходе проведенного по месту его жительства обыска были изъяты технические средства и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок после общения с иностранцем в мессенджере.

