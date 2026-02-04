Петросян рассказала о постоянной тяге к сладкому и мучному

Российская фигуристка Аделия Петросян в документальном проекте «Метод Тутберидзе» рассказала об особенностях питания. Выпуск доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

По словам спортсменки, у нее присутствует постоянная тяга к сладкому и мучному, но этим приходится жертвовать. «Это жесть. Но ты либо хочешь, либо, как говорила [балерина] Майя Плисецкая: "Всю жизнь не жрамши"», — заявила Петросян.

О важности правильного питания также рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе. По ее мнению, важно не переедать. «Это тяжело, особенно в подростковом возрасте, когда они видят: другие могут себе это позволить, а мы не можем», — добавила специалист.

Петросян будет единственной представительницей России на Олимпиаде-2026 в женском одиночном катании. Ранее букмекеры поставили спортсменку на четвертое место в списке претенденток на золото.