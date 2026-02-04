Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:06, 4 февраля 2026Спорт

Петросян рассказала о постоянной тяге к сладкому и мучному

Аделия Петросян рассказала о постоянной тяге к сладкому и мучному
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян в документальном проекте «Метод Тутберидзе» рассказала об особенностях питания. Выпуск доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

По словам спортсменки, у нее присутствует постоянная тяга к сладкому и мучному, но этим приходится жертвовать. «Это жесть. Но ты либо хочешь, либо, как говорила [балерина] Майя Плисецкая: "Всю жизнь не жрамши"», — заявила Петросян.

О важности правильного питания также рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе. По ее мнению, важно не переедать. «Это тяжело, особенно в подростковом возрасте, когда они видят: другие могут себе это позволить, а мы не можем», — добавила специалист.

Петросян будет единственной представительницей России на Олимпиаде-2026 в женском одиночном катании. Ранее букмекеры поставили спортсменку на четвертое место в списке претенденток на золото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Раскрыт средний размер пенсии в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok