Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:02, 3 февраля 2026Спорт

Названы главные соперницы российской фигуристки Петросян на Олимпиаде

Букмекеры считают японку Сакамото фаворитом Олимпиады в фигурном катании
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Каори Сакамото

Каори Сакамото. Фото: Issei Kato / Reuters

Названы главные соперницы российской фигуристки Аделии Петросян на предстоящих Олимпийских играх. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают таковыми японку Каори Сакамото и американку Алису Лю. Сакамото является фаворитом турнира в женском одиночном катании, коэффициент на ее победу составляет 2,40. Вероятность победы Лю оценивается коэффициентом 3,50. Поставить на победу Петросян можно за 4,00.

29 января букмекеры спрогнозировали количество медалей, которое россияне завоюют на Олимпиаде-2026 в Италии. По мнению аналитиков, представители страны не смогут завоевать больше одной медали. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,65. При этом медаль Петросян любого достоинства котируется за 1,90.

Помимо Петросян, на Олимпиаде-2026 в Италии выступят еще 12 российских спортсменов. Все они будут соревноваться в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

    Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

    Россиянин после конфликта расправился с родителями

    В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

    В Армении назвали абсурдным участие России в маршруте Трампа

    В Москве подросток откусил педофилу-мигранту кусок языка

    Падение прибыли российских банков объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok