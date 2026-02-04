Появились подробности о нападениях на дома разбогатевших коммерсантов в российском городе

В Хабаровске суд дал до 22 лет банде за разбой и убийства коммерсантов

Суд вынес приговор четверым жителям Хабаровска за разбойные нападения на дома коммерсантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бандиты признаны виновными по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство») УК РФ. Их главарь получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в один миллион рублей. Подельники осуждены на сроки от 13 до 18 лет заключения.

В СК рассказали подробности их преступлений. Судимые хабаровчане выбирали для налетов дома разбогатевших предпринимателей, приехавших в город из ближнего зарубежья. В 2023 году они напали на сына владельца продуктового магазина, ударили его по голове, а когда он потерял сознание, забрали ключи от его квартиры. Оттуда бандиты вынесли наличность и ценности почти на три миллиона рублей.

В феврале 2024 года они приехали к дому другого коммерсанта, нанесли ему и супруге многочисленные удары. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, а его жене был причинен тяжкий вред здоровью. Налетчики вынесли из их дома имущество почти на восемь миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 100 свидетелей, проведены 20 судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что трое налетчиков в полицейской форме пришли якобы с обыском к москвичу и под угрозой пистолета украли почти один миллион рублей.