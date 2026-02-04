Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:06, 4 февраля 2026Силовые структуры

Появились подробности о нападениях на дома разбогатевших коммерсантов в российском городе

В Хабаровске суд дал до 22 лет банде за разбой и убийства коммерсантов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Хабаровский следком»

Суд вынес приговор четверым жителям Хабаровска за разбойные нападения на дома коммерсантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бандиты признаны виновными по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство») УК РФ. Их главарь получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в один миллион рублей. Подельники осуждены на сроки от 13 до 18 лет заключения.

В СК рассказали подробности их преступлений. Судимые хабаровчане выбирали для налетов дома разбогатевших предпринимателей, приехавших в город из ближнего зарубежья. В 2023 году они напали на сына владельца продуктового магазина, ударили его по голове, а когда он потерял сознание, забрали ключи от его квартиры. Оттуда бандиты вынесли наличность и ценности почти на три миллиона рублей.

В феврале 2024 года они приехали к дому другого коммерсанта, нанесли ему и супруге многочисленные удары. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, а его жене был причинен тяжкий вред здоровью. Налетчики вынесли из их дома имущество почти на восемь миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 100 свидетелей, проведены 20 судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что трое налетчиков в полицейской форме пришли якобы с обыском к москвичу и под угрозой пистолета украли почти один миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Раскрыт средний размер пенсии в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok