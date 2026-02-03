Реклама

Силовые структуры
Силовые структуры
08:46, 3 февраля 2026
Силовые структуры

Москвич отдал почти миллион рублей обыскавшим его квартиру лжеполицейским

В Москве арестованы 3 мужчин, под видом полицейских укравших у москвича ₽900 тыс
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве раскрыты трое лжеполицейских с пистолетом, укравшие у москвича почти один миллион рублей под предлогом обыска. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по городу Владимир Васенин, передает ТАСС.

По словам начальника пресс-службы столичного ГУ МВД, арестованные встретили потерпевшего в подъезде дома, расположенного на Профсоюзной улице. Они представились ему сотрудниками правоохранительных органов и вошли в его квартиру под предлогом обыска. Затем, угрожая мужчине применением насилия и предметом, схожим с пистолетом, они потребовали отдать им деньги. Мужчина передал им наличные, банковскую карту и перевел деньги на указанный злоумышленниками криптокошелек.

Фигуранты — 27-летний местный житель и приезжие мужчины в возрасте 26 лет. При задержании один из них признался, что попал в квартиру к человеку незаконным путем и впоследствии завладел его денежными средствами. Молодой человек рассказал, что деньги ему были нужны для удовлетворения личных финансовых целей. Кроме того, на досмотре у одного из задержанных обнаружено и изъято поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.

Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по статье о разбое. Они арестованы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ и полиция задержали нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

