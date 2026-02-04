Звезда КВН рассказала о борьбе с раком

Звезда КВН Ирина Асалиева заявила, что лечилась от рака

Участница команды КВН «Это они» Ирина Асалиева заявила, что у нее нашли рак. О борьбе с заболеванием она рассказала в интервью для проекта «Предельник», запись разговора доступна на YouTube.

По словам Асалиевой, злокачественную опухоль у нее обнаружили перед финалом Центральной Краснодарской лиги КВН в 2020 году. «На финале, когда мы как раз выиграли, я уже знала [о раке]. И потом я легла в больницу на три с половиной месяца на лечение», — отметила она.

Звезда КВН добавила, что сейчас находится в ремиссии. При этом она не уточнила, какой вид рака у нее диагностировали.

Команда КВН «Это они» была создана в 2019 году студентами Московского городского педагогического университета. Она стала чемпионом Центральной Краснодарской лиги КВН в 2020 году и финалистом Высшей лиги в 2025 году.