20:24, 4 февраля 2026

Раскрыта причина кончины найденных с пеной у рта в отеле Белиза туристок

The New York Post: Три туристки из США отравились угарным газом в отеле Белиза
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: pornpoj / Shutterstock / Fotodom

Стала известна истинная причина кончины трех туристок в отеле Белиза, которых заподозрили в употреблении наркотических веществ. Детали раскрыло издание The New York Post.

26-летняя Вафае Эль-Арар, 23-летняя Каутар Наккад и 24-летняя Иман Маллах были найдены бездыханными с пеной у рта в своем гостиничном номере в отеле Royal Kahal Beach Resort 22 февраля 2025 года. Подробности по их делу появились недавно из нового иска. Выяснилось, что путешественницы из США отравились угарным газом, который не имеет запаха, в своей комнате. При этом гостьи сообщали администрации заведения о неисправном датчике в своей комнате, но персонал проигнорировал просьбу о технической замене.

Отравление токсичными парами привело к отеку легких. В момент трагедии девушки были в сознании, но не могли позвать на помощь и спастись. На данный момент близкие пострадавших судятся с туристическим агенством, требуя возмещения ущерба в размере 100 миллионов долларов (7,6 миллиарда рублей).

Ранее стало известно, что американки поселились на острове Амбергрис-Кайе. В один из вечеров девушки вернулись в номер и больше не покидали его. Администрация гостиницы открыла дверь их комнаты своим ключом. Все девушки лежали без признаков жизни. Прибывшие на место полицейские предположили, что причиной случившегося могла стать передозировка наркотиков.

