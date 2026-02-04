Реклама

Экономика
08:17, 4 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали среднюю цену фитнес-браслета и умных часов

ICMR: В 2025 году фитнес-браслеты в среднем стоили 7,3 тысячи рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В 2025 году фитнес-браслеты и умные часы в среднем стоили 7,3 тысячи рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «М.Видео» и исследователей из компании ICMR.

Всего в минувшем году россияне приобрели около 6,4 миллиона таких гаджетов. Особенно большие продажи показала продукция компаний Apple и Xiaomi.

В денежном выражении этот рынок в России достиг 46,5 миллиарда рублей. Комментируя эти данные, консультант отдела исследований цифровых товаров ICMR Павел Синцов констатировал, что рынок умных часов «достиг зрелости», а покупатели больше не торопятся с заменой, предпочитая не новые функции, а реальные улучшения.

В конце минувшего года сообщалось, что с января по середину декабря в России реализовали около шести миллионов смарт-часов и фитнес-трекеров. Достигнутый показатель оказался почти на 13 процентов ниже, чем за аналогичный период 2024 года. В денежном выражении объем рынка оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Это почти на 11 процентов меньше в годовом выражении.

