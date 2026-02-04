Реклама

Россиянам назвали законные способы контроля работы сотрудника на удаленке

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Работодатель имеет право контролировать как сотрудников на рабочем месте в офисе, так и тех, кто работает удаленно. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

Так, работодатель может установить камеры в офисе в зонах трудовой деятельности для контроля безопасности, дисциплины или сохранности имущества. При этом в комнатах отдыха, раздевалках, туалетах это недопустимо. « Работник должен быть заранее проинформирован о наблюдении и дать письменное согласие на обработку биометрических персональных данных», — уточнил юрист.

Что касается возможности контроля через программное обеспечение, это, по словам эксперта, зависит от того, кому принадлежит оборудование. В случае, если сотрудник использует технику работодателя, последний вправе контролировать ее использование в рабочее время, в том числе с помощью специального программного обеспечения. Требовать же установки такой программы на личное устройство работодатель не имеет права.

Хаминский уточнил, что для управления специалистами, которые работают удаленно, работодатель может использовать четкие показатели эффективности, фиксацию рабочего времени с помощью корпоративных систем учета и контроль доступа к внутренним информационным ресурсам компании.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Государственную Думу в ближайшее время будет внесен законопроект об адаптивном больничном, чтобы заболевший сотрудник мог удаленно выполнять свои обязанности.

