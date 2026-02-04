В Госдуму внесут законопроект об адаптивном больничном

Нилов: В ГД в ближайшее время будет внесен законопроект об адаптивном больничном

В Государственную Думу в ближайшее время будет внесен законопроект об адаптивном больничном, чтобы заболевший сотрудник мог удаленно выполнять свои обязанности. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Благодаря данной инициативе, по словам Нилова, будет сформирован дифференцированный подход к выдаче больничного. И сотрудники при желании, неопасной болезни и если она не мешает профессиональной деятельности, смогут работать удаленно.

Для этого в Трудовой кодекс России потребуется внести дополнительную статью «Временный адаптивный режим труда», исходя из которой, для заболевших или травмированных будет организован особый режим работы без оформления листка временной нетрудоспособности.

Получать адаптивный больничный можно будет только если это прописано в медицинском заключении.

Ранее россиянам напомнили о том, что можно уйти на больничный не только в случае болезни.