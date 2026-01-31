Реклама

09:30, 31 января 2026Россия

Россиянам напомнили о возможности уйти на больничный не только в случае болезни

Юрист Южалин заявил, что больничный можно оформить в случае болезни родственника
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

Работник может уйти на больничный не только в случае своей болезни, но и если его родственнику требуется уход. Об этом россиянам напомнил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, передает РИА Новости.

«Оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход», — заявил юрист.

По его словам, больничный может быть выдан в случае болезни ребенка. Россияне могут оформить листок для ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет — на весь период его лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ним в медицинской организации. Право на больничный есть и при уходе за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, уточнил юрист.

В случае болезни взрослых родственников, например, супруга, родителей, бабушки, листок можно оформить на период, не превышающий семи календарных дней по каждому случаю заболевания.

Ранее Южалин назвал самые невыгодные месяцы для отпуска. К ним юрист, в частности, отнес январь и февраль.

