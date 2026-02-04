Реклама

Силовые структуры
17:36, 4 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин осколком бутылки расправился с товарищем

В Ростове-на-Дону осудят мужчину за убийство товарища осколком бутылки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону осудят мужчину за расправу над товарищем осколком бутылки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 18 ноября 2025 года 45-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Буйнакской в ходе ссоры ударил знакомого в шею осколком разбитой стеклянной бутылки. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в суд. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области иностранка выкинула детей с балкона и совершила суицид.

