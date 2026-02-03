В российском регионе иностранка выкинула детей с балкона и прыгнула следом

В Ленинградской области возбудили дело из-за покушения на убийство двух детей

В Ленинградской области возбудили дело по факту покушения на расправу над двумя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство двух малолетних детей») УК РФ.

По данным следствия, 2 февраля 23-летняя иностранка в поселке Новогорелово, находясь на балконе 16 этажа жилого дома, решила расправиться с двумя своими детьми 2024 и 2025 годов рождения. Она по очереди выбросила их с балкона, а затем прыгнула сама.

Довести преступный умысел до конца ей не удалось по независящим от нее обстоятельствам. Детям была своевременно оказана профессиональная медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины, способствовавшие произошедшему.

