15:06, 3 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин сжег соседа после ссоры с женой

В Запорожской области осудили мужчину за сожжение соседа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили мужчину за сожжение соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2024 года 37-летний обвиняемый на территории дома на улице 40 лет Победы в селе Черноземное на почве ревности к супруге вступил в конфликт с соседом. В ходе ссоры он нанес пострадавшему несколько ударов по жизненно важным органам. Осознав содеянное и желая скрыть следы преступления, мужчина облил пострадавшего горючей жидкостью и поджег.

Вернувшись домой, он стал угрожать жене расправой, если она кому-то сообщит о случившемся.

Следователи СК провели осмотр места происшествия, допросы обвиняемого и свидетелей. Также назначены необходимые экспертизы.

Суд приговорил его к десяти годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин после конфликта расправился с родителями.

