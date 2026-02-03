Реклама

14:10, 3 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин после конфликта расправился с родителями

В Воронежской области арестовали мужчину за убийство родителей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Воронежской области арестовали мужчину за расправу над родителями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 29 января 31-летний мужчина в селе Копанище в ходе бытового конфликта нанес родителям ножевые ранения. Травмы, полученные ими, оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Также ведется закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что спрятавший школьницу в подвале 29 лет назад россиянин пойдет под суд.

