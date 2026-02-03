Реклама

12:22, 3 февраля 2026

Спрятавший школьницу в подвале 29 лет назад россиянин пойдет под суд

В Подмосковье осудят мужчину за убийство падчерицы 29 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком»

В Подмосковье осудят мужчину за расправу над падчерицей 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 7 марта 1997 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Коммуны в ходе конфликта с 8-летней падчерицей сильно толкнул девочку из-за просьбы покормить ее. В результате она получила сильную травму головы, которая оказалась несовместима с жизнью. После произошедшего мужчина поместил ее в сумку, вывез из квартиры и спрятал в подвале одного из домов в Кашире.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была установлена причастность к преступлению отчима пострадавшей. В процессе поисковых работ было обнаружено место с телом, цепочка и игрушка. Мать девочки опознала предметы и подтвердила их принадлежность дочери.

Он обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что пропавшую 28 лет назад российскую школьницу нашли.

