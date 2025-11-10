Силовые структуры
Пропавшую 28 лет назад российскую школьницу нашли

В Подмосковье нашли пропавшую 28 лет назад школьницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье нашли пропавшую 28 лет назад школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 7 марта 1997 года мужчина находился в квартире со своей восьмилетней падчерицей. После просьбы покормить ее возникла ссора, в ходе которой он расправился с девочкой. Утром следующего дня, чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело ребенка в сумку, отвез и закопал в подвале многоэтажного дома. Об исчезновении ребенка сообщила ее родственница.

После задержания 64-летний мужчина рассказал и указал на приблизительное место, где спрятал тело. В ходе поисковых работ следователи обнаружили останки в подвале одного из домов.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с малолетней падчерицей за ее просьбу.

.
    Все новости