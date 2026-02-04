Россиянин поссорился с 72-летним пенсионером и расстался с жизнью

В Новомосковске 72-летний пенсионер заколол молодого соседа

В Тульской области предстанет перед судом 72-летний пенсионер из города Новомосковска, обвиняемый в расправе над 48-летним соседом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 4 декабря 2025 года в микрорайоне Сокольники пожилой мужчина повздорил с молодым соседом. В результате вспыхнувшего конфликта пенсионер выхватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Мужчина не смог пережить полученное ранение, несмотря на все усилия прибывшей бригады скорой помощи.

В ходе допроса обвиняемый сознался в содеянном и дал признательные показания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем расследование завершено.

